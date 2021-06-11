«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي توفر لقاح كورونا مجاناً لحملة التأشيرات والإقامات المنتهية

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توفير لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

جاءت هذه الخطوة مراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة وحرصاً على صحة مخالفي الإقامة والصحة العامة.

يمكن تلقي لقاح كوفيد-19 عبر التسجيل في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.