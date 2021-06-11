محمد بن حمد يطلع على خطط «الفجيرة الجغرافية»

الفجيرة (وام)

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الخطط والأهداف الاستراتيجية لمركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية والمشاريع التطويرية التي يعمل على إنجازها. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أحمد المرشدي مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وفريق عمل المركز، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن استراتيجيات عمل المركز والأعمال التطويرية التي تم إنجازها منذ إنشائه، كما تم استعراض الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى عرض اللائحة التنفيذية الجديدة للمركز وأهم بنودها.

ووجه سموه بضرورة تحقيق تكاملية العمل في تنفيذ مشاريع نظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها بطريقة آمنة تمكن الجهات الخدمية من الاستفادة منها ومواكبة المتغيرات العالمية فيها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.