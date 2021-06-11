عبدالله بن زايد: علاقاتنا مع تركمانستان متميزة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي سرادار بيردي محمدوف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واستعرض سموه ومعالي سرادار بيردي محمدوف جهود دولة الإمارات وتركمانستان لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وتركمانستان وقيادتيهما، والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن زايد خلال استقباله سرادار بيردي محمدوف في ديوان عام الوزارة بأبوظبي

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.