البواردي يستقبل أمين عام «التعاون الخليجي»

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء أمس الأول، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، والذي يزور الدولة تلبية لدعوة وزارة الدفاع لإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطني. وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي على عمق علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحرص قيادتنا الرشيدة على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.

وأقام معالي البواردي مأدبة عشاء على شرف معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف والوفد المرافق، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، من معالي لورينزو غويريني، وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا. بحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، واستعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.