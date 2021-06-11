«شرطة الشارقة» تواصل حملتها «سلامة إطارات المركبات»

الشارقة (الاتحاد)

واصلت «شرطة الشارقة»، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملتها التوعوية الميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق بالمنطقة الوسطى بالذيد.

وقال النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات بشكل خاص من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات، كونها أحد أهم عناصر الأمان والسلامة في المركبة، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

وأكد ضرورة فحص الإطارات بشكل دوري، والتأكد من ضغط الهواء بها، وعدم وجود أي تلف كالتشققات وغيرها، خاصة في هذه الفترات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، الأمر الذي قد يؤثر على احتمالية احتكاك الإطارات بالطريق، والتسبب في سرعة تلفها، أو انفجارها المفاجئ.