«تم» تُضيف خاصية الاهتزاز للإبلاغ الفوري عن الثغرات الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة هي الأولى من نوعها، قامت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بتطوير «خاصية الاهتزاز» الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق «تم» إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية ثغرات رقمية تواجههم بمجرد هز هواتفهم، حيث يلتقط التطبيق صورة تلقائية لشاشة الهاتف توضح الثغرة، ومن ثم يقوم المستخدم بإرسال الصورة إلى الفريق المعني بمنظومة «تم» من خلال التطبيق لمعالجتها على نحو يُسهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة في إطار تحدي «صائد الثغرات الرقمية» الذي تطلقه المنظومة حالياً تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة لتطبيق «تم» والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، عبر رصد الثغرات الرقمية عند إتمام المعاملات الحكومية من خلال التطبيق. ويستهدف التحدي، الذي يستمر لمدة 30 يوماً، تكريم أول خمسة متعاملين ينجحون في رصد أكبر عدد من الثغرات وسيتم منحهم جوائز قيمة، كما ستنظم منظومة «تم» سحباً عشوائياً على عدد من الجوائز القيمة، يُحدد من خلاله 10 فائزين من المتعاملين الذين شاركوا في التحدي بغض النظر عن عدد الثغرات.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «تعتبر هذه الخطوة الفريدة من نوعها أكثر من مجرد مسابقة أو تحدٍّ للتعرف على «الثغرات الرقمية» في تطبيق «تم»، وإنما تعكس نظرة نحو المستقبل وتغييراً جذرياً في طريقة توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين، وبشكل يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات مواطني وسكان الإمارة.

وأضاف العسكر أن تقديم «خاصية الاهتزاز» الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق «تم» إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية ثغرات رقمية، تؤسس لنهج جديد في التفكير والتفاعل مع المتعاملين، يقوم على فتح قنوات تواصل متعددة الاتجاهات بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والزوار، للحصول على أفكارهم ومقترحاتهم التحسينية في مراحل مختلفة من العمل الحكومي، تمهيداً للوصول إلى تقديم الجيل القادم من الخدمات الحكومية عبر توفير طرق سلسة وآمنة تتيح للمتعاملين إتمام الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية موحدة تلبي احتياجات سكان الإمارة أبوظبي بطريقة سلسة وسريعة وفعالة.

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية:«تواصل منظومة «تم» مسيرتها في تقديم أرقى الخدمات الحكومية الرقمية للمتعاملين في إمارة أبوظبي، مدفوعة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة في عملية التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي، وتشجيعها لتضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويأتي تقديم «خاصية الاهتزاز» للإبلاغ عن أية ثغرات رقمية في تطبيق «تم»، ضمن تحدي «صائد الثغرات الرقمية» الذي تطلقه المنظومة في سبيل إشراك أفراد المجتمع في عملية بناء وتطوير التطبيق، كخطوة أساسية في تحقيق الريادة والتميز في منظومة الخدمات الحكومية بالإمارة، فضلاً عن تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين من كافة شرائح المجتمع».

وأضافت المرزوقي:«يواجه المتعاملون أحياناً صعوبة في التفاعل مع الاستبيانات المتوفرة عن طريق الهواتف الذكية أو خدمة المتعاملين أو التقييمات التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وهذا ما دفعنا إلى تطوير خاصية سهلة وسريعة تسمح للمتعامل بمشاركة آرائه وتجاربه بكل سهولة وراحة».

وتتم المشاركة في تحدي «صائد الثغرات الرقمية» عبر النسخة المحدثة من تطبيق «تم» والمتاح مجاناً على متجري التطبيقات الذكية، حيث يتيح التطبيق إتمام وإنجاز أكثر من 600 خدمة رقمية متكاملة، بواقع ما يزيد على 80% من الخدمات التابعة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، مشكلاً في الوقت نفسه منصة رقمية متكاملة للمتعاملين حول كافة الخدمات الحكومية وأحدث الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء الإمارة.

ويتوجب على المشاركين في التحدي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بهم في أول مرة يقومون فيها بالإبلاغ عن ثغرة واجهتهم، حيث سيتلقون رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني المسجل في كل مرة يقومون خلالها بالإبلاغ عن الثغرات. وباعتبارها المنصة الرقمية الموحدة للوصول إلى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، تحرص منظومة «تم» على تقييم الخدمات الرقمية المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين بنسبة 100%، وتوفير تجربة استثنائية لهم، تماشياً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الريادة والتميز ورفع مستوى جودة الحياة في إمارة أبوظبي، بما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للعمل والعيش.