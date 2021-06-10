امتحانات نهاية العام: في أبوظبي.. «المتقدم» سهل و«العام» صعب

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من طلبة مدارس أبوظبي، وجود تفاوت في مستوى اختبار مادة الكيمياء، وفقاً لنموذج الاختبار الذي تلقاه الطلبة في قسمي المتقدم والعام، حيث لم يخل الامتحان من الصعوبة في بعض الأسئلة.

وقال الطالب صلاح الدين، من «قسم المتقدم»: إن مستوى اختبار مادة الكيمياء جاء سهلاً، وكانت أسئلته تناسب مستويات جميع الطلاب.

وأوضح الطالب مهند عدنان، «قسم المتقدم»، أن مستوى الاختبار سهل، ولكن هناك سؤالين على مستوى عال، أحدهما 4 رسمات تختلف اختلافاً بسيطاً، ويجب تسمية كل رسمة، كما شكل نفس السؤال صعوبة لدى معظم الطلاب، والذين لم يستطيعوا تمييز الاختلاف لتسمية كل صورة بمسماها الصحيح، إذ إن باقي الأسئلة جميعها من الكتاب، وأن الاختبار واضح وسهل.

وأضاف مهند عدنان: من المهم الحفاظ على سلامة الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار مرض «كورونا»، والسعي في تحقيق المستحيل في أشد الظروف واستمرار التعليم دون توقف وتخريج دفعات جديدة كل سنة بمهارات وتخصصات متنوعة. وأشار الطالب عبيد الهاملي من «قسم العام»، إلى أن مستوى اختبار مادة الكيمياء صعب، وهناك أسئلة معقدة تحتاج إلى تفسير وتحليل حتى تصل للجواب الصحيح، بالإضافة إلى أسئلة ذكية وجد صعوبة في إجابتها، وكان هذا الاختبار أصعب من اختبار الفصل الأول، على الرغم من أنه قضى وقته قبل الاختبار بأيام يدرس هذه المادة. وقال الهاملي: «أتمنى أن يكون باقي الاختبارات سهلة وليست معقدة مثل الكيمياء، كما يجب مراعاة الطالب في أن هنالك مواد واختبارات أخرى يجب التركيز عليها والاستعداد لها مثل مادة الفيزياء والرياضيات وغيرها.