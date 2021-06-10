«الكيمياء» تسعد طلاب الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعرب طلاب منطقة الظفرة عن ارتياحهم لمستوى الامتحان في مادة الكيمياء والأحياء والعلوم التطبيقية، خاصة مع حرية التنقل بين الأسئلة، وهي الميزة التي أتاحت للطلاب حرية الرجوع إلى الأسئلة التي سبق حلها للتأكد من إجابتها أو إجراء تعديل عليها، وهو ما أعطى مجالاً أكبر للطلاب لتعديل الإجابات المشكوك فيها.

وأكد عبدالله سلطان أن الأسئلة كانت سهلة وبسيطة، وأنه لم يتوقع أن يكون بهذه السهولة رغم وجود بعض الجزئيات البسيطة التي كانت يمكن أن يطلق عليها صعبة نسبياً، وهذا شيء متوقع في الامتحانات العلمية.

وتؤكد فتحية عمر الخالدي من مدينة زايد، أن إعطاء الطلاب حرية التنقل بين الأسئلة ميزة يحتاج إليها معظمهم، خاصة في ظل التوتر والخوف الذي ينتاب بعض الطلاب خلال الامتحان، مما يجعلها عرضة إلى التسرع في بعض الإجابات، ولكن مع مرور الوقت، وحل مزيد من الأسئلة تشعر الطالبة بعدها بالارتياح وتزاد ثقتها بنفسها، ما يجعلها أكثر قدرة على التركيز في الإجابة.