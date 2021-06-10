طلاب الفجيرة.. راضون عن الكيمياء والأحياء

فهد بوهندي (الفجيرة)

عبّر طلبة الثاني عشر في إمارة الفجيرة بالرضا عن أدائهم في اختبارات مادتي الكيمياء والأحياء، مشيرين إلى أن ورقة الأسئلة واضحة وتخلو من الغموض.

ومن جهته، قال الطالب محمد البلوشي: «لم نواجه صعوبة كبيرة في اختبار مادة الأحياء، حيث كانت الأسئلة واضحة ومباشرة، وأعتقد أني أجبت بشكل جيد، وسأحقق نتائج مرضية».

وبدوره، قال الطالب علي شهاب من مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي: «الاختبار مناسب جداً ومتوسط، وقد كنت مستعداً بشكل جيد له، كما أن ورقة الأسئلة ضمت أسئلة مباشرة من المنهج.