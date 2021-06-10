طلاب الشارقة: امتحان الكيمياء بالمستوى المتوسط

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أجمع عدد من طلبة وطالبات الثاني عشر في الشارقة على أن اختبار مادة الكيمياء، جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطالب منصور خالد، أن اختبار الكيمياء، جاء في نموذجين تقريباً، ولكن بحسب أقرانه، فإن الأسئلة كانت متوسطة الصعوبة، وتم التدرب عليها من خلال حصص المراجعة، كما إن اللجنة كانت هادئة، وفيها كافة إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن الطلبة كانوا ملتزمين بالحضور والتواجد مع أجهزتهم لأداء الامتحان بكل أريحية.

ومن جهتها، أكدت الطالبة جميلة علي، أن أسئلة الاختبار لمادة الأحياء كانت بالنسبة لها جيدة، والأسئلة كانت واضحة، كما إن الطالبات في لجنتهن لم يواجهن صعوبات في عملية الحل.