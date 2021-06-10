تباين الآراء في عجمان حول «الكيمياء والأحياء»

عجمان ( الاتحاد)

اختلفت آراء طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، حول امتحانات مواد الكيمياء والأحياء والعلوم التطبيقية، التي تخللتها بعض الأسئلة الصعبة، مؤكدين أن معظم الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتفوق، ولكنها تحتاج إلى فهم وتركيز، للإجابة عليها بشكل صحيح.

وقال الطالب عبدالله يعقوب، من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، إن امتحان الكيمياء جاء في 20 سؤالاً، ومعظمها سهلة وواضحة، واستطاع حلها في الوقت المحدد، ولم تواجهه أي صعوبة، إلا في سؤالين أخذا منه وقتاً، للإجابة عليهما، لافتاً إلى أن الاستعداد الجيد للامتحانات، يساعد الطالب على تجاوز الصعاب.