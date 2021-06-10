في ختام منتدى بالشارقة.. استعراض إسهامات العلماء المسلمين في علم الفلك

الشارقة (وام)

أكد الدكتور ماجد بوشليبي الأمين العام للمنتدى الإسلامي أهمية علم الفلك في الثقافة الإسلامية، وانعكاساته المباشرة في ممارسة الشعائر الدينية، خاصة تأدية العبادات. ونوه بأن ذلك دفع بالمسلمين إلى أقصى درجات الإبداع في هذا العلم فمنهم من طوّر أدوات للرصد الفلكي، ومنهم من أبدع في تطوير منهج علمي يقوم على مفاهيم الملاحظة التجريبية. جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدها المنتدى الإسلامي، افتراضياً، بالشارقة على مدار يومين، تحت عنوان: «علم الفلك وتأثيره في الثقافة الإسلامية»، ضمن مشروع المنتدى لإحياء علوم ومعارف الحضارة الإسلامية، وإبراز دور الفلكيين العرب والمسلمين في الرصد الفلكي .واستعرضت الندوة عبر محاورها المتخصصة تجربة ثقافية متنوعة ومُثِرية لواقع وأثر علوم الفلك على الثقافة الإسلامية، وانعكاساته على الأحكام المستحدثة والتكاليف الشرعية.

اختتمت الندوة جلساتها بمحاضرتين الأولى بعنوان : الأحكام المستحدثة المتعلقة بالسفر والفضاء، وألقاها الدكتور علي الرواحنة رئيس قسم الشريعة بكلية الإمام مالك - دبي- ، حيث بيّن أهمية المقاييس الفلكية في الأحكام الشرعية وفي تطبيقاتها المعاصرة، والمستجدة مع تطور المجتمعات المعاصرة في شتى المجالات، وأوضح علاقة التطور في الأدوات الفلكية وانعكاساتها على مستجدات العصر، وما الأحكام الشرعية في مجال العبادات للمستجدات المعاصرة.

وركز إبراهيم الجروان - عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك- في المحاضرة الثانية وعنوانها : حساب المطالع والدرور» على نظام حساب فلكي قديم بالمنطقة، يعتمد على تقسيم أيام السنة إلى 36 قسماً، يعرف كل منها بـ « الدرر»، ويبدأ بطلوع نجم سهيل منتصف شهر أغسطس من كل عام، وأنه هناك ارتباطات وقتية بينها وبين الأمطار والرياح الموسمية، وبداية دخول وخروج المواسم الفصلية الأربعة، وهو علم نبع من شغف العرب بالمجموعات أو التشكيلات النجمية، والتي اعتمد عليها في المناسبات الدينية المختلفة، وتأخذ أشكالاً معينة، كالعقرب والجمل والجدي وغيرها.