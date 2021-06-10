إطلاق عيادة مستشفى الكورنيش التجميلية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مستشفى الكورنيش أحد منشآت شركة «صحة» افتتاح عيادة مستشفى الكورنيش التجميلية، وإجراء تحديثات على قسمي أمراض النساء والتوليد، ومركز الخصوبة، وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات.

وقالت الدكتورة سهى أحمد تهامي سعيد، استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى الكورنيش إن من أبرز التخصصات التي يقدمها مستشفى الكورنيش، أمراض النساء والولادة، إذ يقدم فريق من الخبراء العالميين رعاية صحية شاملة لحالات الحمل المعقد وللحالات منخفضة الخطورة، وتعمل القابلات المدربات مع أطباء التوليد والاستشاريين جنباً إلى جنب بروح الفريق لتقديم أفضل دعم وخبرة طبية للمرأة، إذ تم ولادة نحو 280 ألف طفل في المستشفى منذ افتتاحه، وتم ولادة نحو 100 طفل توأم ( طفلين أو 3 أطفال ) في مستشفى الكورنيش منذ بداية العام الجاري 2021.

وتشمل التخصصات التي يوفرها مستشفى الكورنيش، في هذا المجال: أمراض النساء والتوليد، طب التوليد مع عيادات متخصصة للحوامل المصابات بأمراض السكر والقلب، وغيرها من حالات التوليد الطبيعية، والقيصرية، وحالات الولادة الخاصة، التخدير المتخصص، طب الجنين المتقدم، حالات فقدان الحمل المتكررة، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، ومتلازمة تكيس المبايض، والتدريب على الرضاعة الطبيعية، بالإضافة للتخصصات الصحية المساعدة، مثل: العلاج الطبيعي، وعلم التغذية، وغيرها من التخصصات التي تهم الحوامل.

وقالت الدكتورة ياسمين سجاد رئيس مركز الخصوبة في مستشفى الكورنيش :« يقدم مركز الكورنيش للخصوبة العديد من الخدمات، حيث حقق نتائج متميزة في عمليات الإخصاب الخارجي، إذ وصلت نسبة الحمل بوساطة الحقن المجهري خلال العام الماضي 2020 إلى ضعف المعيار العالمي، وفقاً لمعيار الخصوبة البريطاني، حيث بلغت معدلات النجاح في مركز الخصوبة في مستشفى الكورنيش 49% للنساء فوق سن 35 عاماً مقارنة بالمعيار الدولي البالغ 25% ، وبنسبة نجاح 58% للنساء الأصغر سناً من 35 سنة مقارنة مع المعيار الدولي البالغ 32% لهذه الفئة العمرية».

ومن العيادات المتميزة الحديثة التي يوفرها مستشفى الكورنيش، عيادة الكورنيش التجميلية، والتي تختص بتأمين أنوثة متجددة من دون جراحة، مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات كل سيدة.