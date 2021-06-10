انطلاق «طب الطوارئ» افتراضياً بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطوارئ بنسخته العشرين التي تعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي، بمشاركة 2000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر - الذي افتتحه عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي - أكبر تجمع دولي سنوي يختص بطب الطوارئ ويركز على مجالات تشمل الأمراض المعدية والإصابات والحوادث والصحة العامة والالتهابات الدموية والعناية المركزة والتعليم الطبي والتمريض في قسم الطوارئ، وغيرها من المجالات ذات الصلة بطب الطوارئ.

وقال عوض الكتبي خلال الافتتاح: «إن انتشار مرض «كوفيد-19» برهن على مدى أهمية طب الطوارئ، ولم يعد الخبراء يُقصرون مجال طب الطوارئ على إنقاذ حياة المصابين بجروح خطيرة والحالات الحرجة، ليبرز دوره بوضوح في مواجهة «كورونا» بفضل التفاني الذي يبديه العاملون في الصفوف الأولى من أقسام الطوارئ في القطاع الطبي».

وأشار إلى أن العالم يشهد حالياً مجموعة من الأحداث التي تسلّط الضوء على أهمية تحديث سياسات الصحة العامة وخطط الاستجابة الطبية، إلى جانب تحسين كفاءة المستشفيات وتزويد العاملين في القطاع الطبي، لاسيما في مجال طب الطوارئ، بالأدوات الضرورية لتحسين قدرتهم على التعامل مع الأزمات.