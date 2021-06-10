اعتماد دولي للمختبر الطبي لـ«شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، شهادة اعتماد المختبر الطبي لإدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 15189:2012 (المختبرات الطبية)، تزامناً مع اليوم العالمي لاعتماد المختبرات وبحضور مديري القطاعات.

وأشاد معاليه بجهود إدارة الخدمات الطبية ودورهم البارز في تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة والمتطلبات ذات العلاقة الخاصة بنظام الاعتماد الوطني الإماراتي والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تقدير الجهود المخلصة للضباط وعناصر الشرطة المتميزين في تطوير العمل، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء، مثمناً دورهم الرائد في تحقيق إنجازات متميزة لخدمة المجتمع.

وأكدت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، حرص القيادة الشرطية على الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كافة المجالات لضمان جودة الخدمات وإثراء الجانب التطبيقي التي تقدمها الإدارات الشرطية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمقاييس الدولية، بهدف الارتقاء بالعمل ورفع كفاءة العاملين في جميع التخصصات العاملة ضمن المنظومة الشرطية.