جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف والتدريب الافتراضي‏

العين (الاتحاد)

تحت شعار «أنت المستقبل» يُنظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين معرض «جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب» الافتراضي، برعاية من مدير الجامعة بالإنابة الدكتور غالب الحضرمي، على مدى يومي 15-16 يونيو الجاري.

ويهدف المعرض إلى مساعدة طلبة وخريجي الجامعة للتعرّف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة والقطاعات العالمية، دعم وتعزيز جهود التوطين، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

وقالت الدكتورة عائشة الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة: إن معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب يُشكّل ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، والذي يأتي في سياق رؤية جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» في تعزيز فرص توظيف طلبتها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم.

وأكّدت دور جامعة الإمارات في دعم خريجيها وطلبتها، وامتلاكها نخبة من أصحاب المهارات والأدوات الملائمين لمتطلبات سوق العمل. لافتة إلى أن الجامعة، وعلى مدى سنوات طويلة، قدّمت نماذج مُشرّفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات أرباب العمل، ووفق المتغيرات التي تطلبتها الوظائف المحلية والدولية.