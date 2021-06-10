جلسة نقاشية لمجلس شباب «ديوا»

دبي (وام)

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة نقاشية حول «القوة الشبابية ومستقبل الطاقة»، لتسليط الضوء على قدرات الشباب على تأسيس شركات طاقة ناشئة، بحضور 126 ممثلاً عن المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة من 19 دولة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة أحد أبرز أعضاء الائتلاف الداعم لبرنامج «الإلكترونات الحرة»، حيث تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين كبرى المؤسسات الخدماتية، وشركات الطاقة الناشئة، بهدف دعم وتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجحة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل.