عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث قضايا المنطقة ومسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مؤكداً تقدير دولة الإمارات للجهود التي يبذلها معاليه لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعميق روابط التعاون والأخوة بين دول المجلس وبما يسهم في تلبية تطلعات شعوبه في التقدم والرخاء والازدهار.