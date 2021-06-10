«الصحة»: تقديم 82,263 جرعة من لقاح كورونا خلال 24

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 82,263 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,590,206 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 137.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا الكستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».