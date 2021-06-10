قرقاش: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً مهماً في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة عبر تقنية الاتصال المرئي لمتابعة وتقييم التقدم المحرز للمشاورات المجتمعية الخاصة بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على الدور المهم للمؤسسات والجمعيات في إعداد الخطة الوطنية باعتبارها شريكا أساسيا في العملية التشاورية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لإعداد الخطة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات المطروحة من قبل الجمعيات والتي ستحرص اللجنة الوطنية على مراعاتها عند إعداد مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة بخصوص إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتحرص اللجنة على الالتقاء مع المؤسسات والجمعيات بشكل متواصل وفقا لمراحل إعداد الخطة والإطار الزمني الذي وضعته اللجنة.