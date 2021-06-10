الرميثي يبحث مع نظيره القبرصي علاقات التعاون الدفاعي المشترك

نيقوسيا (وام)

قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، بزيارة رسمية تعتبر الأولى من نوعها لجمهورية قبرص، استمرت لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على أهمية بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير من العام الحالي بشأن التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين، وأكد معاليه، خلال اللقاء مع نظيره القبرصي، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، متطلعاً لتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك في المجال العسكري الدفاعي، بهدف رفع القدرات العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية تبادل الخبرات والزيارات والتنسيق العسكري المشترك.

من جانبه، ثمن الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص تلبية الدعوة، وأكد أهمية الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاعي المشترك، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.