سفير الدولة يلتقي وزيرة خارجية «ليسوتو»

بريتوريا (وام)

التقى محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفير غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، معالي ماتسيبو راماكو، وزيرة خارجية مملكة ليسوتو، وذلك بمقر سفارة الدولة في بريتوريا.

وقدمت معاليها التهنئة له بمناسبة تعيينه سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى بلادها، وأعربت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدةً استعداد حكومة بلادها لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

وأكد الهاملي حرص قيادة الدولة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها، معرباً عن حرصه على بذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.