«زايد للثقافة الإسلامية»: جهود لمواكبة توجّهات القطاع الاجتماعي

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، أن جهود دار زايد في الوقت الحالي تركز على تطوير الخطة الاستراتيجية الخمسية للدار 2022-2026 بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لمواكبة النمو المتسارع في الدولة، والذي تصاحبه تغيرات مستمرة يُلزم الجميع تصميم وتطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج استراتيجية وتشغيلية ضمن منظومة متكاملة من الأهداف الاستراتيجية تخدم المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية. وقالت: إن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2020، تؤكد جاهزية الدار وموظفيها للتعامل مع التحديات والتغيرات التي يمر بها العالم. وأثنت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الاسلامية، على جهود جميع موظفي الدار المبذولة خلال المرحلة السابقة وقدرتهم على تخطي جميع التحديات، وتفاني الجميع على تقديم العمل بأكمل وجه، واستمرار الانتاجية والمساهمة في سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية خلال هذه الأزمة رغم كافة الصعوبات التي تواجه العمل عن بُعد، والظروف الخاصة التي فرضها وباء «كوفيد - 19». جاء ذلك خلال الملتقى الثامن الافتراضي لموظفي دار زايد للثقافة الإسلامية تحت شعار «كن متميزاً» الذي حضره مديرو الفروع الخارجية ومديرو الادارات ورؤساء الاقسام، وتضمن فقرات منوعة وسحوبات ومسابقات.