«الفجيرة للموارد الطبيعية» توعي موظفيها بالاسعاف النفسي

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة، محاضرة توعية افتراضية لموظفيها تحت شعار: «الإسعاف النفسي»، وأهميته في بيئة العمل وخارجها.

واستعرضت المحاضرة تعريف المشاركين بكيفية تنفيذ الإسعافات النفسية في بيئة العمل، التي تمثّل اسجابة إنسانية داعمة للأفراد في أوقات الأزمات والطوارئ، مع تأكيد أهمية ممارستها بشكل مستمر لما لها من دور هام في تحقيق التواصل الفعّال بين الموظفين والعاملين في المؤسسة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما تم تسليط الضوء على سلسلة من القِيم المؤسسية التي تشمل تعزيز الروح الإيجابية لفِرَق العمل، عبر تجسيد سلوك إيجابي قائم على التعاون، والتحلّي بالتفاؤل والتمسك بقيم الاحترام والنزاهه والتعاطف.