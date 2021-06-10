شرطة رأس الخيمة توفر لقاح «كوفيد-19» للنزلاء

رأس الخيمة (الاتحاد)

قدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لقاح «كوفيد 19» لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية على اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والاهتمام بهم واجب وطني وإنساني، وضمن أولويات القيادة في الحفاظ على حقوقهم طيلة فترة بقائهم بالمؤسسة.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص القيادة العامة على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة العقابية، من خلال توفير الرعاية الطبية المتميزة بشكل خاص وفقاً لأعلى المعايير وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في سبيل الحفاظ على سلامتهم.

وأوضح العميد يعقوب بو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بأن الإدارة باشرت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لنزلاء المؤسسة.