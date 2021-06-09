حملة تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بفلج المعلا

أم القيوين (الاتحاد)

نفذت بلدية أم القيوين حملات تفتيشية على محال غسل وكي الملابس بمنطقة فلج المعلا، للتأكد من التزامها والعاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» ومنعه من الانتشار.

وأكدت دائرة بلدية أم القيوين بفلج المعلا، أن مفتشي قسم الصحة العامة قاموا بزيارات ميدانية للمنشآت، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة، مع تثقيف العاملين وتوعيتهم، حيث تتنوع الاشتراطات، فمنها ما هو خاص بالموقع وتجهيزاته، ومنها المتعلق بالعاملين، وهناك اشتراطات خاصة بالتهوية، والإضاءة، والصيانة، والنظافة وغيرها. وأشارت الدائرة إلى أن المفتشين يتابعون يومياً الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، للوقوف على مدى تنفيذ الاشتراطات الملزمة، التي يجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات ومن أبرزها الالتزام بالتباعد الجسدي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.