«دبي القابضة» و«صحة دبي» تختتمان حملة للتبرع بالدم

دبي (الاتحاد)

اختتمت «دبي القابضة» حملتها المشتركة مع هيئة الصحة بدبي للتبرع بالدم، التي أقيمت تحت شعار «أفضل هدية هي إنقاذ حياة» واستمرت ثلاثة أشهر.

ونجحت الحملة في تأمين قرابة 770 وحدة دم لمركز دبي للتبرع بالدم، وهي المبادرة الرسمية الثانية، في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأجل بين «دبي القابضة» والهيئة، والتي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع في إمارة دبي على التبرع بالدم، وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً في جميع المواقع وشارك حوالي 920 متبرّعاً من 71 جنسية مختلفة.. فيما تم تسجيل العديد منهم كمتبرعين منتظمين لدى مركز دبي للتبرّع بالدم.