أراء متفاوتة بين طلبة الشارقة بشأن «الدراسات الاجتماعية»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعرب عدد من طلبة وطالبات الثاني عشر في إمارة الشارقة عن مشاعر إيجابية حول اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن رجوعهم إلى الفصول الدراسية مرة أخرى لأداء الامتحانات أمر افتقدوه مدة طويلة. وقد جاءت أسئلة الامتحان في المستوى المتوسط مع وجود عدد من الفقرات التي كانت تحتاج إلى تركيز عال خلال عملية الإجابة عنها.

وقالت الطالبة جميلة الزعابي: إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء في أربع صفحات كان للامتحان أكثر من نموذج واحد بحسب الفئة، حيث أكد عدد من الطالبات أن هناك نموذجاً سهلاً وآخر أصعب منه، ولكن الوقت بشكل إجمالي كان مناسباً لعدد الأسئلة، إلا أن هناك فقرات تحتاج إلى تركيز ودقة في عملية اختيار وكتابة الإجابة الصحيحة، ولكن بشكل عام كانت اللجنة هادئة، ولم تكن هناك أي مخالفات من قبل الطالبات في جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التواجد في اللجنة الامتحانية.

في حين أعرب الطالب عبدالرحمن حسن بعبارات إيجابية عن أن الامتحان كان سهلاً بالنسبة له، مشيراً إلى أن أغلب الأسئلة كانت إيجابية، ومباشرة، وأنه لم يجد صعوبة في عملية الحل، وقال: لقد كانت الأسئلة بالنسبة لي سهلة ومباشرة، واستطعت الإجابة عنها بكل سهولة، كما أن الوقت كان مناسباً وأجواء اللجان هادئة ومنظمة.

وأكدت الطالبة مروة حسين أن الاختبار كان مقبولاً، مؤكدةً أن الاختبار جاء على شكل نموذجين، موضحة بأن بعض الطالبات أعربن عن أن أحدهما كان سهلاً والآخر صعباً، ولكن في رأيها كانت الأسئلة تحتاج إلى تركيز كبير.