في أبوظبي.. تباين حول ورقة «الاجتماعية»

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من طلبة مدارس أبوظبي، وجود تفاوت بصعوبة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفقاً لنموذج الاختبار الذي تلقاه الطلبة.

وأكد الطالب خالد المنصوري، قسم المتقدم، أن مستوى اختبار مادة الدراسات الاجتماعية متوسط، حيث إن هنالك أسئلة تميل للذكاء والألغاز، ويتوجب على الطالب أن يدرك المهارات الطلابية التي تتميز بالفطنة والذكاء ويقوي نفسة ومهاراته بها حتى يستطيع أن يبدع في نماذج الاختبارات الذكية، كما أن هذا النموذج من الاختبار لا يتناسب مع جميع الطلاب، وذلك بسبب تنوع العقول والتفكير بين الطلبة، فمنهم من يحب الأسئلة المباشرة ومنهم من يحبها بالطريقة الذكية.

وأوضح الطالب أنس محمد العبود، قسم المتقدم، أن مستوى اختبار مادة الدراسات الاجتماعية سهل وكان الوقت كافياً للحل والمراجعة، وكان أفضل من اختبار الفصل الأول، حيث إن الأسئلة تتميز بالذكاء والاعتماد على المهارات الطلابية، والتي تقوي وتعزز تفكير الطالب حتى يبدع ويتميز، كما أن الاختبار عبارة عن خرائط ورسم بياني، ومن خلالها يستطيع الطالب أن يحصل على الجواب من استنتاجه للرسم البياني أو الخرائط، بالإضافة إلى أن الأجوبة عبارة عن خيارات ويتم من الطالب اختيار الجواب الصحيح.

وأضاف العبود أن من أهم الأمور التي تلفت الأنظار هي الإجراءات الاحترازية، والتي تعد عبارة عن تباعد ولبس الكمام وتعقيم اليدين بشكل دائم، والأهم إغلاق قاعات الاختبار حتى يحين وقت الاختبار، وذلك لتجنب التجمعات ووجود مشرفين في كافة أرجاء المدرسة.