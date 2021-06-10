«الدراسات الاجتماعية» تبتسم لطلبة عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

لليوم الثاني تبتسم الاختبارات لطلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، بعد أن تجاوزوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، التي جاءت سهلة وميسرة دون أي صعوبة، مؤكدين أن استعدادهم الجيد، ساعدهم على حل جميع الأسئلة والتأكد من الإجابة الصحيحة.

وحددت إدارات المدارس، اشتراطات وتعليمات إرشادية للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس «كوفيد – 19» أثناء دخول الطلبة لقاعات الامتحانات، مع التأكد بإحضار شهادة الفحص، التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، وكذلك اتباعهم التعليمات أثناء خروجهم من المدرسة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال الطالب محمد إسحاق من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، إن أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، جاءت سهلة وبسيطة، ولم يجد أي صعوبة فيها، كما أنه لم يواجه أي مشاكل تقنية أثناء دخوله على الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الأجواء الامتحانية حتى الآن تبشر بالخير وبنتائج إيجابية.

وأضاف الطالب عيسى علي الظاهري من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، أن جميع الأسئلة كانت واضحة ولا يوجد بها أي غموض، واستطاع الإجابة عنها بسهولة وفي وقت قصير، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية المخصصة للامتحان كافية، ولم يشتك أحد من قصر الوقت.