اعتماد شعار اليوبيل الفضي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

دبي (وام)

اعتمد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم شعار اليوبيل الفضي للجائزة، الذي يحمل الرقم 25 مع عبارة «الريادة والابتكار في خدمة كتاب الله»، والتي اتخذتها الجائزة كرؤية لها في استراتيجية عملها الذي بدأ قبل 25 عاماً، عندما أمر راعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإنشاء هذه الجائزة المباركة التي بدأت كبيرة منذ يومها الأول، حيث لاقت مشاركة دولية واسعة في نسختها الأولى.

وقال بوملحة إننا ونحن نطلق الاحتفالات باليوبيل الفضي للجائزة نستذكر بداياتها والدعم الكبير الذي لاقته من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، والذي أسهم في نجاحها وتبوئها المركز الأول بين المسابقات القرآنية العالمية بعدد المشاركين فيها من ممثلي دول العالم وجوائزها المالية القيمة وعدد مسابقاتها طوال العام والتغطية الإعلامية العالمية التي تحظى بها من أجهزة الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلن بوملحة أن الجائزة ستقيم العديد من الفعاليات بمناسبة اليوبيل الفضي للجائزة من الآن وحتى شهر رمضان القادم.