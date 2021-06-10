السوربون أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للنساء في الرياضيات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة السوربون أبوظبي مؤتمراً افتراضياً، احتفالاً باليوم العالمي للنساء في مجال الرياضيات. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل الدكتورة لمى ترسيسي، أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون أبوظبي وسفيرة في لجنة المرأة في الرياضيات (CWM) في لبنان والإمارات العربية المتحدة.

يهدف اليوم العالمي للنساء في مجال الرياضيات إلى الاعتراف والاحتفاء بإنجازات جميع النساء في الرياضيات وإلهامهن وتحفيزهن في مسيرتهن العملية، وذلك من أجل بناء بيئة عمل إيجابية قائمة على المساواة. وبهذه المناسبة، استضاف المؤتمر عالمات في مجال الرياضيات يعملن في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللواتي قدّمن خطابات وعروضاً من خلال 6 جلسات افتراضية.