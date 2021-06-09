«اجتماعية الوطني» تناقش تطوير «الضمان الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة، يوم الأحد المقبل 13 يونيو الجاري، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

وتوجه اللجنة دعوة عامة للجمهور والمهتمين والمختصين للمشاركة في هذه الحلقة الافتراضية، بجانب مشاركة أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وأوضح ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة أن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف على منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة والإشكاليات المتعلقة بها من حيث الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتحديات الأخرى التي تواجه تطوير نظام الضمان الاجتماعي من حيث التشريعات ومبادرات الوزارة والتنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية المعنية بتقديم الخدمات. وأشار إلى أن محاور الحلقة النقاشية ستدور حول: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرات الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي ومدى الاستفادة منها، والتحديات التي تواجه فئات مستحقي الضمان الاجتماعي. وأضاف بالهول أن الحلقة تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، المحال إلى اللجنة من المجلس الوطني الاتحادي.