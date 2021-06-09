«تعليمية الاتحادي» تعتمد تقريرها بشأن الأرشيف الوطني

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، كما بدأت اللجنة في مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي.

وقال ضرار حميد بالهول «عضو اللجنة»، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة النهائي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، مؤكداً أنه تمت مناقشته مع ممثلي الحكومة والتوافق على جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواده وبنوده، وسيتم رفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون المحال للجنة من المجلس في الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20 أبريل 2021 إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.