أنجزها «أبوظبي للجودة والمطابقة».. 567 فحصاً للأسمدة والتربة والمياه لأغراض الزراعة

أبوظبي (وام)

أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال «مختبر الزراعة» التابع لقطاع مختبر الفحص المركزي إجراء 567 فحصاً للأسمدة والتربة والمياه المعدة للغرض الزراعي منذ بداية العام الجاري 2021، وذلك ضمن جهود المختبر لتوفير الخدمات الزراعية التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي في الإمارة.

وقالت الدكتورة مريم الشامسي مدير إدارة علوم الحياة - العين: إن إنشاء مختبر الزراعة كجزء من مختبرات الفحص المركزي جاء للإسهام في توفير الخدمات الزراعية، التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي في الإمارة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من خدمات الفحص والتحاليل الزراعية والتي تتمثل في تحاليل التأكد من جودة الأسمدة بمختلف أنواعها، تحاليل التربة وتحاليل المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.

وأشارت إلى أن المختبر يمتلك قدرات فنية للتأكد من محتويات وجودة الأسمدة الكيميائية والعضوية ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها في الدولة. ومن أهم الخدمات التي وفرها المختبر في مجال فحوص الأسمدة، فحص التوصيل الكهربائي، ودرجة الحموضة، والرطوبة، والمادة العضوية، والنيتروجين الكلي، وكلوريد الصوديوم، ونسبة الكربون والنيتروجين والرماد والعناصر والمعادن الثقيلة.

وأوضحت الشامسي أنه نظراً لاختلاف المياه المتوافرة والمستخدمة للأغراض الزراعية، ولدراسة مدى تأثيرها على الإنتاجية الزراعية، طور المختبر المركزي عدداً من القدرات الفنية للتأكد من مدى جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المستخدمة لأغراض الري والزراعة، والتي تسهم أيضاً في إدارة استعمالات المياه في الزراعة، وكذلك ستسهم هذه القدرات الفنية في معرفة ما هي المحاصيل التي يمكن زراعتها وفقاً لخصائص المياه المستخدمة.