بلدية الشارقة تدشن 12 لوحة إعلانية بالطاقة الشمسية

الشارقة (الاتحاد)

كشفت بلدية مدينة الشارقة تدشين 12 لوحة إعلانية تعمل بالطاقة الشمسية خلال الربع الأول من العام الجاري، تماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في الإمارة الباسمة، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث بلغ عدد اللوحات الإعلانية التي تعمل بالطاقة الشمسية منذ بداية العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري 22 لوحة.

وتفصيلاً، أوضح ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هناك خطة لتنفيذ مشروع اللوحات الإعلانية الإلكترونية وزيادتها بشكل سنوي، بما يجسد دور البلدية في تحقيق التنمية المستدامة ويحقق أهدافها في مجال التحول الرقمي، كما تحظى اللوحات الإعلانية بشكل عام باهتمام ومتابعة البلدية، لما لها من دور في الترويج لمختلف المشاريع والخدمات، خصوصاً مشاريع الإمارة الباسمة، والتي تحرص البلدية على الترويج لها من خلالها، وتعزيز التواصل مع الجمهور، حيث تشرف البلدية على أكثر من 543 لوحة إعلانية في مختلف مناطق مدينة الشارقة.