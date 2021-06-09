«حزمة بحثية للمحافظة على أبقار البحر» ضمن أفضل ابتكار حكومي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي اعتزازها باختيار مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع شركة «سيا بارتنرز»، حزمة أدوات البحث الإلكترونية الخاصة بأبقار البحر والأعشاب البحرية كواحدة من 25 ابتكاراً ضمن الابتكارات المهمة التي يتم تنفيذها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. وقد جاء الاختيار بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة، حيث عرض العديد من المتنافسين مشاريعهم على مدار عام واحد.

وحزمة الأدوات البحثية المعنية بدراسة أبقار البحر والأعشاب البحرية، هي مبادرة مشتركة بين هيئة البيئة في أبوظبي وشركة توتال وسكرتارية مذكرة التفاهم حول إدارة وحماية أبقار البحر وموائلها على امتداد مواقع انتشارها التي تستضيفها «الهيئة» في أبوظبي. وتوفر هذه الحزمة أداة للباحثين يسهل الوصول إليها عبر «الإنترنت» لتوجيه اختياراتهم لحماية أبقار البحر والأعشاب البحرية التي يمكن اعتمادها في ظروف محددة. ويمكن الوصول إلى مجموعة الأدوات البحثية من خلال موقع خاص على «الإنترنت»، ويتبع عملية بسيطة تؤدي إلى توصيات عملية. ومنذ إطلاقها في مارس2017، وصل عدد مستخدمي مجموعة الأدوات البحثية إلى 3200 مستخدم من 119 دولة حول العالم، بإجمالي أكثر من 10.000 مشاهدة للصفحة. وقد تم الآن دمجها أيضاً في مركز نشاط أبقار البحر والأعشاب البحرية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة: «في بلد يهتم بالابتكار والإبداع مثل الإمارات العربية المتحدة، إنه لشرف كبير أن يتم اختيار حزمة الأدوات البحثية المعنية بدراسة أبقار البحر والأعشاب البحرية كواحدة من بين أفضل 25 ابتكاراً في القطاع الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يؤكد لنا بأننا نسير على المسار الصحيح، مما سيحفزنا للاستمرار في ضمان مواكبة الاتجاهات والممارسات والمعايير العالمية واستخدام الأدوات والتكنولوجيا الأكثر حداثة أثناء متابعة عملنا البيئي». وقال ليل جلوكا، مدير مكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي: «إن مجموعة الأدوات هي أحد الموارد الرئيسية المتاحة للبلدان الـ 46 التي تأوي أبقار البحر في مياهها الساحلية، وتساعد في تركيز البحث على المجالات ذات الأولوية». مشيراً إلى أنها «أداة مهمة لدول انتشار أبقار البحر تساعدها في تنفيذ التزاماتها لحمايتها في مياهها بموجب مذكرة تفاهم أبقار البحر».