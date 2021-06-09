شرطة دبي تختتم فعاليات الربع الأول من «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات الربع الأول من مبادرة «الروح الإيجابية» لعام 2021، بتنظيم حفل في نادي الضباط لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة ممن ساهموا في إنجاح فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وسلم العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، دروع التكريم للشركاء الاستراتيجيين من بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، وجمعية توعية ورعاية الاحداث، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئات الطرق والمواصلات، وتنمية المجتمع، والصحة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب تكريم رعاة المبادرة في مردف ستي سنتر للتسوق، ونادي فيتنس تايم، وجويل اسينس.