«النقل المتكامل» و«ميرال» يؤكدان أهمية «حافلة عند الطلب»

أبوظبي (الاتحاد)

قام عبد الله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، بجولة ميدانية في جزيرة ياس على متن حافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» لتجربة هذه الخدمة، والاطلاع على خصائصها ومستوى جودتها. يأتي ذلك بعد أن أطلق المركز بالتعاون مع الشهر الماضي الخدمة في الجزيرة بهدف إثراء تجربة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والارتقاء بجودة خدمات النقل المتوفرة لقاطني الجزيرة وزوارها.

وأكد عبدالله المرزوقي كفاءة خدمة «حافلة عند الطلب» وسهولة وسرعة الحصول عليها، مشيراً إلى قلة المدة المستغرقة للاستجابة بعد تحديد نقطة وجوده عبر التطبيق الذكي وقدرته على تتبع حركة الحافلة حتى وصولها للموقع، والفترة الزمنية التي استغرقتها الرحلة للوصول إلى الوجهة المستهدفة.

وحث مدير عام مركز النقل المتكامل الجمهور من سكان جزيرة ياس على تجربة خدمة «حافلة عند الطلب» وتقييمها بأنفسهم والإفادة بتجربتهم وتقديم أي مقترحات أو أفكار تعزز من جودة الخدمة.

وبدوره، قال محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «تأتي هذه الخدمة الذكية كإضافة نوعية نستكمل بها مقومات جزيرة ياس ونرتقي بمستويات الراحة والرضا لكل من الزوار والسكان، وذلك في إطار سعينا إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، ونحن على يقين من أن هذه الخدمة الذكية وسهلة الاستخدام ستسهم في تحقيق رؤيتنا، بما ستقدم للزوار والسكان من وسيلة ذكية للتنقل بين مختلف مرافق جزيرة ياس بكل سهولة ويسر».

تجدر الإشارة إلى أن خدمة حافلة عند الطلب في جزيرة ياس متاحة يومياً من الساعة 06:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، وهي مجانية في المرحلة الأولى.

على صعيد آخر، أكد مركز النقل المتكامل أن حافلات «خدمة عند الطلب» تخضع كما غيرها من وسائل النقل العام، إلى عملية تعقيم دورية وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة الركاب.