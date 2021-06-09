«اقتصادية دبي» تخالف 61 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لـ«كوفيد - 19»

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لـ «اقتصادية دبي» خلال ثلاثة أيام 61 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، والحد من انتشارها، ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق، بهدف تأكيد الضمانات اللازمة لسلامة المجتمع وحماية صحة أفراده.

وقام فريق التفتيش بمخالفة 45 مطعماً ومقهى وكافتيريا، بسبب تقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها، ومخالفة محال تجارية تمارس أنشطة تجارية متنوعة مثل المطعم، ومقهى، وكافتيريا، وتجارة إطارات السيارات، والوساطة في تأجير العقارات، وبقالة، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، وأكاديمية رياضية، وصالة بناء الأجسام، وسوبرماركت، نظراً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، حيث وجدت المحال المخالفة في الأسواق المفتوحة في مناطق المرر، وعيال ناصر، والقصيص، وهور العنز، والمرقبات، والبدع، والخليج التجاري، والمدينة العالمية، والحضيبة، والضغاية، وراس الخور، والبراحة، والصفوح، والرقة، ونايف، وشارع النخيل، وفي المراكز التجارية.

وأشارت «اقتصادية دبي» إلى أنها خلال جولاتها، وبالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات المعنية، تقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة المجتمع، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور والمتعاملين. ووجهت «اقتصادية دبي» التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

ودعت الدائرة عموم الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر «آبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae، مؤكدة أهمية تعاون الجميع في رصد مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها للحد من الممارسات الخاطئة التي تضر أولاً بأصحابها ومن ثم بالمجتمع من حولهم.