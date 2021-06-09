تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً غرباً.. ويحدث المد الأول عند 14:18 والمد الثاني عند 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 10:25والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.