أبوظبي تستأنف أجندتها الثقافية والتراثية السنوية في 2021

أكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن اللجنة نجحت منذ بداية العام الجاري في إعادة برمجة أجندة فعالياتها ومشاريعها الثقافية والتراثية ضمن مواعيدها المقررة في مواكبة منها للإنجازات المتلاحقة التي حققتها الدولة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

وأوضح المزروعي.. أن اللجنة حافظت على مكانة أبوظبي الريادية في إثراء المشهد التراثي الغني مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لدى الإمارة، والتي سهلت تنظيم مختلف الفعاليات وفق أفضل الإجراءات الاحترازية بالمهرجانات والبرامج التراثية خلال هذا العام والعام الماضي.

وأضاف أن اللجنة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وضعت خطة مشتركة تتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمنت قياس درجات الحرارة وتعقيم جميع المواقع يومياً، وإلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة إبراز نتيجة اختبار سلبية لفيروس " كورونا " مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وفق إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة، وحث كافة العاملين على أخذ التطعيم للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأكد المزروعي أن اللجنة تمضي في تنفيذ خططها الشاملة الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، تجسيدًا لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ونجحت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، منذ بداية العام الجاري في تنظيم العديد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية الجماهيرية إضافة إلى المشاركات المتنوعة على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، دون تسجيل أي إصابات، الأمر الذي يعكس حسن التنظيم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المحكمة التي أمنت سلامة المشاركين.

واستهلت لجنة إدارة المهرجانات عام 2021 بمواصلة مسابقات مهرجان الظفرة التي انطلقت في الخامس من نوفمبر 2020 واستمرت حتى 22 يناير من العام الجاري، وتضمن المهرجان مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور، ومسابقة الصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومسابقة الظفرة للرماية /مفتوحة لجميع الجنسيات/، وبطولة بينونة للرماية /للمواطنين/، ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد خلال نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً. وأطلقت اللجنة في الثاني من فبراير الماضي أولى الحلقات المباشرة من برنامج أمير الشعراء المتخصص بالشعر الفصيح، ليقدم لمحبي الشعر 10 أمسيات نقلت على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات، وتوج في ختامها يوم 6 أبريل الماضي الشاعر سلطان الضيط من السعودية ببردة وخاتم إمارة الشعر ولقب برنامج أمير الشعراء 2021.

كما أطلقت أولى الحلقات المباشرة لبرنامج المنكوس بموسمه الثاني /أحد ألحان الشعر النبطي/، واختتمت فصول البرنامج في 29 مارس الماضي بتتويج النجم عبدالله فهد الصخابرة من السعودية بلقب فارس المنكوس 2021.

وقد تم توظيف التقنيات الحديثة في البرنامجين لمواجهة تحديات الجائحة بطريقة إبداعية ومقابلة المشاركين أينما كانوا لاحتواء مواهبهم ونسج آمالهم.

وواصلت محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة التي تبعد قرابة 120 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي، استقبال زوارها وتوفير تجربة التخييم والصيد بالطرق التقليدية لموسم الصيد التقليدي خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 حتى 15 فبراير 2021.

وشاركت اللجنة بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، بتنظيم مزاينة الإبل ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، وقد خصص للمزاينة 180 جائزة قيمة موزعة على 18 شوطا ضمن 6 فئات عمرية /مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا ، وحول/، بالإضافة إلى 3 أشواط لمسابقة المحالب خصص لها 30 جائزة قيمة. وانطلقت خلال الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل الماضي، مسابقات الدورة الـ 12 من مهرجان الظفرة البحري على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وذلك بدون جمهور ووسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلنت اللجنة استحداث "بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء"، والتي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الفطر السعيد في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وشهد مهرجان دلما التاريخي بدورته الرابعة، 5 أيام من المسابقات البحرية التراثية والحديثة والرياضات المجتمعية، خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الماضي، وقد سجلت مسابقات المهرجان مشاركة نحو 2445 مشاركا في مختلف المسابقات، وتم تخصيص 193 جائزة قيمة، واقتصر المهرجان على سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً،ومسابقة الصيد بالسنارة، وسباق دلما للتجديف على اللوح الواقف، بالإضافة إلى سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن إصدار كتاب "تأملات في أقوال وأشعار الشيخ زايد" باللغتين العربية والألمانية خلال حفل إصدار أقامته ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف الشرف للدورة الثلاثين.

وقدمت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي لزوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ 30، عددا كبيرا من الإصدارات من بينها 40 إصدار اً جديداً في مختلف التخصصات ومجالات الشعر والثقافة الشعبية والدراسات، والتي يرتبط بعضها بدولة الإمارات وبعضها الآخر مرتبط بالخليج العربي والعالم العربي، إلى جانب تنظيم عدد من التواقيع، كما أعلنت عن بدء التسجيل في الدراسة الأكاديمية.









