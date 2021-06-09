العصيمي يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في «دولية» فزاع لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

التقى ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، عبر تقنية الاتصال المرئي، رؤساء الوفود المشاركين في النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم - كأس العالم دبي 2021 التي تنطلق بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم يوم 19 يونيو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وهي المحطة التأهيلية الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في التحدي البارالمبي المرتقب «طوكيو».

ورحب العصيمي في بداية اللقاء برؤساء الوفود ومنتخبات بلادهم في دبي، مشيراً إلى أن الإمارات ودبي وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي وفروا كل الإمكانات لضمان سلامة وصحة المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة والتي حققت نجاحاً منقطع النظير في بطولات فزاع لأصحاب الهمم التي تمت استضافتها خلال الفترة الماضية.

وقال: إن دبي مليئة بالحيوية والتفاعل، تلامس مشاعر إرادة «أصحاب الهمم» بحثاً عن بلوغهم غاياتهم وأهدافهم في آخر البطولات المؤهلة؛ من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات حلمهم عبر بوابتها. وأكد مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن هذه المرحلة تعد بكل المقاييس تحدياً كبيراً في مسيرة هذه الفئة، والتي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تهيئة واستدامة البيئة الملائمة للاعبين واللاعبات لتحقيق طموحاتهم المرسومة في هذا الملتقى العالمي الذي يشارك فيه نخبة من الأبطال من مختلف قارات العالم لتفجير إبداعاتهم في صالة رفعات القوة.

وشدد العصيمي على أهمية هذه البطولة من خلال التعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية؛ كونها المحطة الأقوى وآخر الفرص المتاحة من أجل التأهل إلى «بارالمبية طوكيو». واستعرض رؤساء القطاعات لـ «دولية» فزاع لرفعات القوة الخطط الخاصة بإنجاح الحدث، من مسابقات وتطبيق أعلى معايير السلامة والتحديثات الخاصة بالبطولة وتفاصيلها ومشاركة الدول، وخاصة أن البطولة تقام في أجواء استثنائية والتي تتطلب التزام المشاركين بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل الوصول إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع في نسخة دبي.

وتحدث عدد من رؤساء الوفود، مؤكدين جاهزية منتخباتهم لخوض كأس العالم- دبي 2021 من أجل رسم صورة طيبة في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.