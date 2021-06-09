عبدالله بن زايد: تعاون فاعل ومثمر بين الإمارات واليونان

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها: تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

عبدالله بن زايد ونيكوس دندياس خلال اللقاء

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي نيكوس دندياس، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والتعاون الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية اليونان تعاون البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لإيصال لقاح المرض إلى كافة الدول، وذلك في إطار الجهود العالمية المبذولة للتعافي من «الجائحة».

عبدالله بن زايد في حديث مع نيكوس دندياس بحضور ريم الهاشمي

وأشاد الجانبان في هذا الصدد بالإعلان، مؤخراً عن اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس «كورونا» والذي يشمل الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية دون الحاجة لتطبيق متطلبات الحجر. وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لمعالي نيكوس دندياس وزير خارجية جمهورية اليونان والوفد المرافق، حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.