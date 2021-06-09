الصومال تشيد بدعم الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية

مقديشو(وام)

استقبل معالي محمد حسين روبلي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال. جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء في القصر الرئاسي في مقديشو - استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الدور الإماراتي الإنساني الهادف إلى تخفيف معاناة الشعب الصومالي، وخاصة المتضررين من الفيضانات. وقدم معالي روبلي الشكر والتقدير إلى الإمارات على جهودها في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

من جهته، أكد السفير العثمان أن دولة الإمارات ستواصل تقديم الدعم إلى الصومال في كافة المجالات.

وأشاد معالي محمد عبدالرزاق محمود وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بجهود الإمارات في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال في العاصمة «مقديشو»، حيث جرى استعراض العلاقات المتميزة وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين.