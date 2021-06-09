تسليم مشروع مجمع الحليو بعجمان نهاية العام

عجمان (الاتحاد)

اطلع الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، على سير العمل في مشروع مجمع الحليو السكني بالإمارة، والمتوقع إنجازه بالكامل في نهاية العام الحالي.

ويأتي المشروع بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتشرف عليه دائرة البلدية والتخطيط بالإمارة.

وأكد الشيخ عبدالله النعيمي خلال تفقده المشروع، أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً ودائماً، بدعم مشاريع البناء والاعمار، التي تهدف لتوفير سكن كريم للمواطنين وتزويده بكافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد، ولا تدخر جهداً يذكر لتعزيز جهود الدوائر والمؤسسات والجهات، وتسعى معاً لإنجاز المشاريع الحيوية واتمامها على أكمل وجه وخلال وقت قياسي.

وأشاد بالمبادرات التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين منهم، مثمناً الجهود التي يبذلها برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحرصهما على الإشراف المستمر على المشروع.

وقالت مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين: إن هذه المكرمة تأتي حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة، وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين وتسليمها للمستفيدين والمستحقين بهدف تعزيز وتحفيز المواطن للمساهمة الفعلية في بناء وطنه.