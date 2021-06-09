«تنفيذي الشارقة» يطلع على أداء الموازنة العامة

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة، التي تسهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الأول لعام 2021م المقدم من دائرة المالية المركزية لمتابعة أداء الموازنة العامة، والعمل على تطويرها وتحسين جوانبها ومخرجاتها.

واعتمد المجلس مجموعة من مقترحات هيئة الشارقة الصحية والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والخدمات التي ستقدم في مدينة الشارقة للرعاية الصحية.

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني حول إجراءات وضوابط تركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية في إمارة الشارقة.

وأثنى المجلس على دور الإدارة العامة للدفاع المدني في استخدام الأنظمة والممارسات الحديثة المتطورة.