محمد بن حمد يشيد بدعم القيادة للتعليم

الفجيرة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بالدعم الذي توفره القيادة الرشيدة في الدولة للعلم والتعليم وسعيها الدؤوب لتحقيق الريادة والابتكار في مجال التعليم العالي المستدام، والمساهمة في إعداد طلبة متميزين في مجالات تخصصهم، بما يخدم المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، حفل تخريج دفعة الخمسين من طلاب وطالبات جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، حيث كرم سموه خريجي الدفعة البالغ عددهم 31 خريجاً وخريجة، من فروع الكليات، وبارك لهم إنجازهم العلمي، وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح.

وقال سموه: إن مؤسسات التعليم العالي في إمارة الفجيرة خطت خطوات مهمة في مجال تطوير جودة التعليم العالي في جميع التخصصات العلمية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والحرص على تعزيز دور الجامعة في نقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع وفق معايير الجودة والكفاءة.