جميلة القاسمي: دور لافت للتكنولوجيا في تمكين ذوي الإعاقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظم مركز التقنيات المساندة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، «المنتدى الافتراضي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي»؛ بهدف التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث خصائص تكنولوجيا AI الموجودة بين أيدينا، وكيفية استخدامها ودورها في تسهيل حياة الجميع ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأكدت الشيخة جميلة القاسمي كلمة، خلال المنتدى، الأهمية الكبرى للتكنولوجيا بالنسبة للجميع، خاصة في الأعوام القليلة الماضية، ومع تداعيات جائحة «كورونا» التي فرضت حتى على الرافضين فكرة التكنولوجيا تعلمها واستخدامها، وأهمية التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم في جميع المجالات الحياتية والمعرفية والدور المؤثر لها في الحركة والاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلالية بأكبر قدر. وتحدثت عن دور التكنولوجيا الحديثة في مجال الصحة والتعليم والتعلم، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعرفة والأخبار، بالإضافة إلى دورها المؤثر في اللعب والترفيه والتواصل مع الأشخاص حول العالم، مشيرة إلى أن الأمر لا يخلو من التحديات، كالحاجة إلى التدريب على بعض التقنيات الحديثة وارتفاع تكلفتها، داعية الجميع إلى تضافر الجهود في سبيل التغلب على هذه التحديات. وقالت رباب عبد الوهاب مدير مركز التقنيات المساندة بأن تنظيم منتدى الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لسهولة الوصول، وهي مشاركة فاعلة في توعية جميع أفراد المجتمع بمفاهيم مهمة، مثل التصميم الشامل وتسهيلات الوصول للبيئات والتكنولوجيا.

من جهتها، تحدثت كارين هارت اختصاصية تدريب «آبل» احترافي عن مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المختلفة المتوافرة على أنظمة iOS وكيف يمكنها تسهيل أداء المهام المختلفة ضمن أنشطة الحياة اليومية. كما أشارت ميساء عبيد من إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد خلال المنتدى، إلى خصائص التسهيلات في أنظمة تشغيل iOS وخصائص الذكاء الاصطناعي مثل «التشغيل الآلي للمهام».