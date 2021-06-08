دبي: ضمان سلامة المجتمع المدرسي

دينا جوني (دبي)

انطلقت أمس امتحانات نهاية العام الدراسي للطلبة من الرابع إلى «الثاني عشر»، حيث أدى الطلبة امتحاناتهم عن بُعد من المنزل، باستثناء طلبة «الثاني عشر» الذين حضروا إلى المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2020 - 2021 حضورياً.

واستهل الطلبة جدول الامتحانات بمادة التربية الإسلامية، التي أدّوها من الساعة التاسعة صباحاً لغاية العاشرة والنصف، على أن يؤدي بقية الطلبة امتحانهم من الساعة الحادية عشرة لغاية الثانية عشرة والنصف.

وأعادت مدارس حكومية طلبة من صفوف «الثاني عشر» إلى منازلهم ولم تسمح لهم بأداء الامتحان، لعدم توافر نتيجة فحص PCR. وأشار عدد من مديري المدارس الحكومية، إلى أنه لا تساهل في «بروتوكول تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الاختبارات»، مشيرين إلى أنه تمّ التأكد من مختلف الإجراءات التي أضاءت عليها وزارة التربية والتعليم، بما يضمن سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام.

ولفتوا إلى أن وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومية الإمارات حول مستجدات «كورونا» في بداية يونيو، كانت واضحة في شرح بنود البروتوكول والتي تقضي بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية، لا تزيد مدتها على 96 ساعة، قبل الدخول إلى المدرسة، لتأدية الامتحان في يومه الأول.

وأشاروا إلى أن الفريق المعني في المدرسة لم يتردد في عدم السماح للطلبة بدخول الامتحان، ممّن لم يحصلوا على نتيجة المسحة الأنفية، وأن طلبة آخرين كانوا محظوظين بعد أن وصلتهم رسالة بنتيجة الفحص خلال فترة انتظارهم خارج المدرسة، بعد أن منعوا من الدخول.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد وضعت خطة للامتحانات التعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بسبب خلل فني أو بسبب غياب مبرر. من المقرر أن تبدأ الامتحانات التعويضية الأحد 20 يونيو ولغاية 24 يونيو للطلبة من الصف الـ 4 إلى الـ12. فيما تبدأ امتحانات الإعادة والتحسين لطلبة الصف الـ 12 في الأسبوع الثاني من يوليو.

ويبلغ عدد طلبة «الثاني عشر» من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة والذين سيؤدون امتحاناتهم حضورياً 19 ألفاً و956 طالباً وطالبة موزعين على 210 مدارس حكومية.

من جهة أخرى، أطلقت ‏مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً للمعلم يحدد مهام مدير المدرسة أو من ينوب عنه والمعلمين خلال امتحانات نهاية العام الدراسي. وقبل بدء الاختبار، يجدر بالمديرين التواصل مع أولياء الأمور وإعلامهم بالاختبار الإلكتروني، وتوجيه الطلبة لكيفية أداء الاختبار وتزويدهم بالأدلة المساعدة، والدخول لصفحة المعلم على جهاز المدرسة للتأكد من أن الاختبار والطلبة تم تحميلهم تلقائياً، وتوزيع كلمات المرور على الطلبة مركزياً، وهي تتم من خلال بوابة التعلم الذكي، إلا أنه يبقى بإمكان المعلم طباعة كلمات المرور لتزويد الطلبة الذين لم تصل إليهم كلمة مرور خاصة بهم. ويتوجب على مديري المدارس أثناء الاختبار الدخول إلى «سيرفر» المدرسة لمتابعة إجراءات الطلبة أثناء الاختبار، والتأكد من وجود حالة «تم التسليم بنجاح» على أجهزة الطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام، والتأكد من أن جميع الطلبة الذين أنهوا امتحانهم قد ظهرت على شاشات الأجهزة «تم التسليم بنجاح».